Тото Вольф: главное ощущение сейчас — у нас намечается борьба с «Феррари»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о борьбе с «Феррари» на Гран-при Австралии.

«Что касается «Феррари», до гонки люди говорили: «Вы уедете в закат, глядя на ваш гоночный темп». Но этого не случилось. Мы знали, что они сильны на стартах, и именно это и произошло. Вначале была настоящая битва между Шарлем и Джорджем. Кими немного не повезло, что уровень заряда батареи был не на том уровне, на котором должен был быть — на самом деле, в определённой степени, на обеих машинах. В один момент шла тройная борьба между двумя «Феррари» и Джорджем, и в итоге Кими догнал их.

Гоночный темп в концовке был очень обнадёживающим с нашей стороны, но вначале между «Феррари» и «Мерседесом» не было разницы. По-моему, главное ощущение сейчас — у нас намечается борьба с «Феррари», — приводит слова Вольфа Motorsport.