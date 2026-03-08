Скидки
Руководитель «Макларена» объяснил причины аварии Оскара Пиастри перед гонкой в Австралии

Руководитель «Макларена» объяснил причины аварии Оскара Пиастри перед гонкой в Австралии
Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался об аварии Оскара Пиастри перед стартом Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Оскар очень стойкий парень ментально. После этого он может стать ещё более сосредоточенным и решительным, начиная с Китая. Мы проследим, чтобы мы все встретили это единым фронтом. Мы команда в любой ситуации, которая хоть как-то связана с нами.

Если говорить о причинах, мы выявили три основных фактора: во-первых, холодные шины, и когда начинается пробуксовка, то она происходит очень резко. Во-вторых, эти составы, когда они на поребрике — поребрике, на который он наезжал практически на каждом круге — не облегчают ситуацию, когда их температура низкая.

И, в-третьих, это усугубляется тем фактом, что из-за этих колебаний и после переключения передачи возникает дополнительный крутящий момент, скажем так, если посмотреть на поведение силовой установки. Это не то, что вы бы делали без необходимости, и существуют определённые требования, которые нужно соблюдать в отношении того, как вы распределяете крутящий момент.

На тестах мы, возможно, видели некоторые подобные обстоятельства, но у нас не было сочетания холодных шин и поребрика, что усугубило тот факт, что у вас могут быть эти несоответствия в распределении крутящего момента на фазах с ограниченным сцеплением», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

