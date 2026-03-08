Вольф — о словах Норриса про регламент Ф-1: склонны ностальгировать, смотря на прошлое

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал критику нового регламента со стороны прошлогоднего чемпиона Ландо Норриса («Макларен»).

«Я не слышал ни от кого из пилотов, чтобы они особенно хорошо отзывались о прошлых машинах и говорили, что это были лучшие болиды — так что мы склонны быть очень ностальгическими, оглядываясь на прошлое. Но, очевидно, мы все заинтересованные стороны спорта, нам нужно отличное зрелище, лучшие машины в мире и лучшие пилоты, которые будут захватывающими для болельщиков, и именно поэтому нам просто нужно смотреть на продукт.

Одна точка зрения — это мнение пилотов, которая является важной точкой зрения, но Стефано [Доменикали] сказал бы, что единственный показатель, который имеет для него значение, — это нравится ли это болельщикам. Вот на что нам нужно смотреть. И если нужно что-то подкорректировать, если нам нужно внести изменения, я думаю, у нас есть гибкость в Формуле-1, чтобы всегда принимать такие решения», — приводит слова Вольфа GPblog.