Вольф — о словах Норриса про регламент Ф-1: склонны ностальгировать, смотря на прошлое

Вольф — о словах Норриса про регламент Ф-1: склонны ностальгировать, смотря на прошлое
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал критику нового регламента со стороны прошлогоднего чемпиона Ландо Норриса («Макларен»).

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Я не слышал ни от кого из пилотов, чтобы они особенно хорошо отзывались о прошлых машинах и говорили, что это были лучшие болиды — так что мы склонны быть очень ностальгическими, оглядываясь на прошлое. Но, очевидно, мы все заинтересованные стороны спорта, нам нужно отличное зрелище, лучшие машины в мире и лучшие пилоты, которые будут захватывающими для болельщиков, и именно поэтому нам просто нужно смотреть на продукт.

Одна точка зрения — это мнение пилотов, которая является важной точкой зрения, но Стефано [Доменикали] сказал бы, что единственный показатель, который имеет для него значение, — это нравится ли это болельщикам. Вот на что нам нужно смотреть. И если нужно что-то подкорректировать, если нам нужно внести изменения, я думаю, у нас есть гибкость в Формуле-1, чтобы всегда принимать такие решения», — приводит слова Вольфа GPblog.

Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Тото Вольф: главное ощущение сейчас — у нас намечается борьба с «Феррари»
