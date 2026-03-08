Оливер Берман — о борьбе в Ф-1 при новых правилах: это не гонки, это Формула-Е

Гонщик «Хааса» Оливер Берман стал ещё одним пилотом Формулы-1, который раскритиковал новый технический регламент чемпионата мира и его влияние на борьбу на трассе.

«Это немного нелепо, если честно. За счёт кнопки ты получаешь такую большую разницу в скорости, а потом теряешь так много на следующей прямой. И это абсолютно нелинейный процесс: то, сколько ты получаешь на прямой, соответствует лишь четверти потерь на следующей прямой.

Так что если тебе не удаётся завершить манёвр в начале прямой — то есть вышел из поворота и обогнал — то затем ты просто тратишь, тратишь, тратишь энергию, и на следующей прямой это тебе вернётся.

Это не гонки, это Формула-Е», — приводит слова Бермана The Race.