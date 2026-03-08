Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оливер Берман — о борьбе в Ф-1 при новых правилах: это не гонки, это Формула-Е

Оливер Берман — о борьбе в Ф-1 при новых правилах: это не гонки, это Формула-Е
Комментарии

Гонщик «Хааса» Оливер Берман стал ещё одним пилотом Формулы-1, который раскритиковал новый технический регламент чемпионата мира и его влияние на борьбу на трассе.

«Это немного нелепо, если честно. За счёт кнопки ты получаешь такую большую разницу в скорости, а потом теряешь так много на следующей прямой. И это абсолютно нелинейный процесс: то, сколько ты получаешь на прямой, соответствует лишь четверти потерь на следующей прямой.

Так что если тебе не удаётся завершить манёвр в начале прямой — то есть вышел из поворота и обогнал — то затем ты просто тратишь, тратишь, тратишь энергию, и на следующей прямой это тебе вернётся.

Это не гонки, это Формула-Е», — приводит слова Бермана The Race.

Материалы по теме
Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android