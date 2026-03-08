«Нет сожалений». Вассёр объяснил решение «Феррари» не проводить пит-стоп под VSC

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил решение команды не звать пилотов на пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности после схода Исака Хаджара. Француз не считает это решение ошибочным.

«На самом деле «Мерседес» думал, что они ещё раз поедут в боксы, и все мы были удивлены, как хорошо держались шины, потому что мы могли бы проехать на них 350 кругов. Так им и удалось использовать преимущество.

Буду с вами реалистичен: вчера они опережали нас на восемь десятых. Думаю, в этот момент гонки никто не ждал, что ограничится одним пит-стопом. Мы нацеливались на оптимальную для нас стратегию, а она заключалась в продлении отрезка.

В целом проблема не в решении по стратегии, а в чистой скорости. Темп «Мерседеса» был лучше нашего. Даже когда они провели пит-стоп, то были быстрее нас на три-четыре десятые. И они сохраняли этот темп весь отрезок. Да, возможно мы смогли бы побороться чуть больше в начале, но, вероятно, пришлось бы сильнее изнашивать шины.

У меня нет сожалений насчёт стратегии и нет сожаления насчёт сегодняшнего темпа. Давайте сконцентрируемся на Китае», — приводит слова Вассёра Motorsport со ссылкой на Canal+.