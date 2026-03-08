«Так не делают в Ф-1». Глава «Макларена» пожаловался на работу с двигателем «Мерседеса»

Глава «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда испытывает трудности в работе с силовой установкой, поставляемой «Мерседесом».

«Обсуждение получения от моторного отделения «Мерседеса» более полной информации длилось несколько недель. Даже на тестах мы выезжали на трассу, запускали машину, смотрели на данные и говорили: «Оу, вот что мы имеем. Хорошо, теперь мы должны среагировать». Так не делают в Формуле-1.

В Формуле-1 ты симулируешь то, что происходит на трассе. Ты знаешь, что происходит. Ты знаешь, что запрограммировал. Ты знаешь, как по идее поведёт себя машина. И у тебя также должны быть планы, как ты примерно будешь развиваться на основе полученных данных, потому что ты знаешь, чего ожидать от машины.

Мы являемся клиентской командой, но это первый раз, когда мы чувствуем себя в невыгодном положении, если говорить о способности предсказывать поведение машины и её улучшение», — приводит слова Стеллы издание GPblog.