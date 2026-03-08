«Это не было идеально». Леклер объяснил, почему недоволен своим стартом на ГП Австралии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер объяснил, почему остался недоволен своим стартом в гонке Гран-при Австралии, несмотря на то что вырвался в лидеры.

«Получился ли мой старт идеальным? Вовсе нет. Так казалось со стороны, но у нас была та же проблема по какой-то причине. Нужно с этим разобраться, моя батарея был очень сильно разряжена, возможно, немного меньше, чем у «Мерседеса», и это помогло мне оказаться впереди, но в любом случае это не было идеально.

Я считал, что мы окажемся на восьмом, девятом месте, но затем стартовал и увидел, что проблемы есть у всех, у меня их было меньше, и это сказалось. Но стартовать можно намного лучше», — сказал Леклер на пресс-конференции.