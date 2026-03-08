Скидки
«Это не было идеально». Леклер объяснил, почему недоволен своим стартом на ГП Австралии

«Это не было идеально». Леклер объяснил, почему недоволен своим стартом на ГП Австралии
Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер объяснил, почему остался недоволен своим стартом в гонке Гран-при Австралии, несмотря на то что вырвался в лидеры.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Получился ли мой старт идеальным? Вовсе нет. Так казалось со стороны, но у нас была та же проблема по какой-то причине. Нужно с этим разобраться, моя батарея был очень сильно разряжена, возможно, немного меньше, чем у «Мерседеса», и это помогло мне оказаться впереди, но в любом случае это не было идеально.

Я считал, что мы окажемся на восьмом, девятом месте, но затем стартовал и увидел, что проблемы есть у всех, у меня их было меньше, и это сказалось. Но стартовать можно намного лучше», — сказал Леклер на пресс-конференции.

