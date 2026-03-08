Скидки
Фелипе Масса отсудил у Формулы-1, Берни Экклстоуна и ФИА £ 250 тыс.

Продолжаются судебные слушания по иску бывшего пилота Формулы-1 бразильца Фелипе Массы против менеджмента Формулы-1, её бывшего главы Берни Экклстоуна и Международной автомобильной федерации (ФИА).

Напомним, Масса обвинил руководство Ф-1 и ФИА в подтасовке результатов на Гран-при Сингапура 2008 года, что стоило ему борьбы за чемпионский титул, и потребовал £ 64 млн.

Верховный суд Лондона обязал менеджмент Формулы-1, Международной автомобильной федерации и ФИА выплатить бразильцу £ 250 тыс. в качестве компенсации за судебные издержки, сообщает Sky Sports. Сторона ответчиков должна выплатить деньги в течение 14 дней с постановления.

