Тото Вольф: у «Феррари» было время решить заехать на пит-стоп за нами

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении команды «Феррари» на минувшем Гран-при Австралии.

«Перед стартом мы считали, что победить будет легче. «Феррари» провела великолепный старт, но наша стратегия, вероятно, имела решающее значение – мы извлекли преимущество на пит-стопе, поскольку в темпе разница не была большой.

Думал ли я, что «Феррари» заедет на пит-стоп за нами? Да, меня удивило, что они этого не сделали, особенно учитывая, что время на решение было. Но легко говорить после гонки. На трассе ситуация не была ясна до конца», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Italia.

