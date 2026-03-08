В «Хонде» рассказали о состоянии машины «Астон Мартин» после Гран-при Австралии

Президент «Хонда Рейсинг» Кодзи Ватанабе рассказал о ходе решения проблемы болида «Астон Мартин» с вибрациями.

«Мы приняли меры по снижению вибраций в батарее и моторе. И мы подтверждаем, что они оказались эффективными. Это позволило увеличить число кругов, которое мы можем проехать. Я поговорил с пилотами, и ситуация намного лучше, чем в Бахрейне. Лэнс [Стролл] сказал, что осталась половина от проблемы.

Мы по-прежнему ограничиваем использование силовой установки. На данном этапе мы не можем ничего заявлять о способностях двигателя и машины. Пока мы ещё не исследуем это так, как следовало бы», — приводит слова Ватанабе издание Shiga Sports.