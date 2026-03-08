Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хонде» рассказали о состоянии машины «Астон Мартин» после Гран-при Австралии

В «Хонде» рассказали о состоянии машины «Астон Мартин» после Гран-при Австралии
Комментарии

Президент «Хонда Рейсинг» Кодзи Ватанабе рассказал о ходе решения проблемы болида «Астон Мартин» с вибрациями.

«Мы приняли меры по снижению вибраций в батарее и моторе. И мы подтверждаем, что они оказались эффективными. Это позволило увеличить число кругов, которое мы можем проехать. Я поговорил с пилотами, и ситуация намного лучше, чем в Бахрейне. Лэнс [Стролл] сказал, что осталась половина от проблемы.

Мы по-прежнему ограничиваем использование силовой установки. На данном этапе мы не можем ничего заявлять о способностях двигателя и машины. Пока мы ещё не исследуем это так, как следовало бы», — приводит слова Ватанабе издание Shiga Sports.

Материалы по теме
«В Китае не будет по-другому». Фернандо Алонсо — о проблемах с вибрацией мотора «Хонды»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android