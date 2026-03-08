Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Число обгонов на Гран-при Австралии возросло почти в три раза после смены регламента

Число обгонов на Гран-при Австралии возросло почти в три раза после смены регламента
Комментарии

В Сети опубликована примечательная статистика по минувшему Гран-при Австралии Формулы-1. Так, число обгонов за уикенд возросло практически в три раза и составило 120 (против 45 в 2025 году).

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

Напомним, победителем этапа стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.23:351.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.974.
3. Шарль Леклер («Феррари») +15.519.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16.144.
5. Ландо Норрис («Макларен») +51.741.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54.617.
7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

Материалы по теме
Расселл одержал победу на ГП Австралии. Антонелли — второй, Ферстаппен — шестой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android