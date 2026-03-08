Число обгонов на Гран-при Австралии возросло почти в три раза после смены регламента
Поделиться
В Сети опубликована примечательная статистика по минувшему Гран-при Австралии Формулы-1. Так, число обгонов за уикенд возросло практически в три раза и составило 120 (против 45 в 2025 году).
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519
Напомним, победителем этапа стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.23:351.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.974.
3. Шарль Леклер («Феррари») +15.519.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16.144.
5. Ландо Норрис («Макларен») +51.741.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54.617.
7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
Комментарии
- 8 марта 2026
-
23:48
-
22:54
-
21:53
-
20:27
-
19:19
-
18:05
-
17:43
-
17:13
-
17:08
-
15:59
-
15:32
-
14:52
-
14:18
-
13:50
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:24
-
13:17
-
12:59
-
12:54
-
12:51
-
12:37
-
11:55
-
11:39
-
11:32
-
11:22
-
11:19
-
10:53
-
10:15
-
09:50
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:23