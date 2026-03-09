Скидки
«Боролся так, будто на кону титул». Лоусон раскритиковал Переса после ГП Австралии

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон раскритиковал мексиканца Серхио Переса из «Кадиллака» за излишне агрессивную, по его мнению, защиту в гонке Гран-при Австралии.

«Он боролся со мной, будто на кону стоит титул, хотя мы были на 16-м месте. Впрочем, меня это не особо волнует, моей гонке к тому моменту пришёл конец, поэтому мы двигаемся дальше.

Нет, ничего, что бы нарушало правила, не было, он просто был агрессивен. Ничего не было… Мне плевать, это было 16-е место», — приводит слова Лоусона издание Motorsport.

Ранее Валттери Боттас назвал фаворита сезона-2026, подшутив над «Астон Мартин».

