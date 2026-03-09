Скидки
Оруджев: гонка Ф-1 была больше похожа на показательные заезды. Это не борьба

Оруджев: гонка Ф-1 была больше похожа на показательные заезды. Это не борьба
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал минувший Гран-при Австралии Формулы-1.

«Приятного мало, пока что провал. Но это временно. С одной стороны, гонка была больше похожа на показательные заезды болидов Ф-1, чем на собственно гонку. Борьбы много, но она ненастоящая. У одного батарея заряжается, его обгоняют, потом наоборот. Это не борьба, как пилоты привыкли, это что-то другое. Поэтому и называю показательными заездами. Машина энергию рекуперирует лучше — ты сразу впереди. Не думаю, что пилот может сильно влиять на это. Поэтому пока что именно с точки зрения гонщика это максимально неинтересно. С другой стороны, нет сомнений, что пойдёт технический прогресс, мы перестанем видеть, как гонщики теряют 30 км/ч до торможения. Это лишь вопрос времени. Так что временный шаг назад», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

