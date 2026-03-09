Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев ответил, догонит ли кто-то «Мерседес» по ходу сезона

Оруджев ответил, догонит ли кто-то «Мерседес» по ходу сезона
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что команда «Мерседес» является явным фаворитом нынешнего сезона Формулы-1.

«Догонит ли кто-то «Мерседес» по ходу сезона? Моё предположение, что нет. Опыт последних лет показывает, что «Феррари» может построить быструю машину к сезону, а с развитием по ходу всегда были проблемы. Остальные выглядят далековато», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Немецкий коллектив на Гран-при Австралии сделал победный дубль. Британец Джордж Расселл стал первым, а итальянец Андреа Кими Антонелли — вторым.

Материалы по теме
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Эксклюзив
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор

В «Мерседесе» показали звук нового двигателя

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android