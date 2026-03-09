Оруджев ответил, догонит ли кто-то «Мерседес» по ходу сезона

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что команда «Мерседес» является явным фаворитом нынешнего сезона Формулы-1.

«Догонит ли кто-то «Мерседес» по ходу сезона? Моё предположение, что нет. Опыт последних лет показывает, что «Феррари» может построить быструю машину к сезону, а с развитием по ходу всегда были проблемы. Остальные выглядят далековато», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Немецкий коллектив на Гран-при Австралии сделал победный дубль. Британец Джордж Расселл стал первым, а итальянец Андреа Кими Антонелли — вторым.

