Оруджев высказался о странном преимуществе «Мерседеса» относительно клиентских команд

,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о преимуществе «Мерседеса» относительно клиентских команд на старте сезона Формулы-1.

«Все клиенты «Мерседеса», включая «Макларен», не могут добиться от силовой установки такой же работы, как заводская команда? Это заговор? Не знаю, есть ли тут заговор, но меня бы это не удивило. Был бы я заводом «Мерседес», я бы для себя приберёг запас!» — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Ранее глава «Макларена» пожаловался на работу с двигателем «Мерседеса».

