Оруджев: нет, Антонелли не сможет побороться с Расселлом в общем зачёте

Оруджев: нет, Антонелли не сможет побороться с Расселлом в общем зачёте
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил шансы пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли составить конкуренцию британскому напарнику Джорджу Расселлу в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Нет, Кими не сможет. При этом главным преследователем всё равно вижу его и Шарля. Кими благодаря машине, Шарль — в зависимости от того, как «Феррари» будет улучшаться по ходу сезона. Пока конкурентов у Джорджа нет. Ферстаппен? Он в итоге не смог проехать Норриса, а Ландо в другой лиге относительно «Феррари» и «Мерседеса».

Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор

В «Мерседесе» показали звук нового двигателя

