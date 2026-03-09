Оруджев: нет, Антонелли не сможет побороться с Расселлом в общем зачёте

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил шансы пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли составить конкуренцию британскому напарнику Джорджу Расселлу в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Нет, Кими не сможет. При этом главным преследователем всё равно вижу его и Шарля. Кими благодаря машине, Шарль — в зависимости от того, как «Феррари» будет улучшаться по ходу сезона. Пока конкурентов у Джорджа нет. Ферстаппен? Он в итоге не смог проехать Норриса, а Ландо в другой лиге относительно «Феррари» и «Мерседеса».

