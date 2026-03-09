Райан Блейни прервал победную серию команды Майкла Джордана в NASCAR Cup Series

Пилот команды Team Penske Райан Блейни выиграл гонку Straight Talk Wireless 500 — четвёртый этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на овале «Финикс Рейсвей». Для Блейни это 18-я победа в карьере и вторая подряд на «Финикс Рейсвей» — в конце прошлого года Райан выиграл здесь финальную гонку сезона.

Отметим, что в предыдущих трёх гонках победил Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану. Таким образом, Блейни стал лишь вторым в этом сезоне пилотом, выигравшим гонку NASCAR Cup Series.

Райан Блейни закрепился в группе лидеров уже на первых кругах, однако затем вынужден был дважды прорываться через пелотон после ошибки механиков, которым не удавалось как следует закрепить колёса. В первом случае Блейни сам обнаружил проблему и повторно заехал на пит-роуд, а во втором ему пришлось остановиться у механиков партнёра по команде Джоуи Логано. За этим последовал штраф и рестарт с позиции в конце пелотона.

Тем не менее Блейни на протяжении всей дистанции поддерживал высокий темп, вернулся в группу лидеров и на рестарте за 12 кругов до финиша обогнал возглавлявшего пелотон Тая Гиббса. Второе место занял Кристофер Белл, третьим финишировал действующий чемпион Кайл Ларсон, в то время как Тай Гиббс к финишу откатился на четвёртую позицию.

NASCAR Cup Series. Straight Talk Wireless 500 (топ-10):

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 312 кругов.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.3 сек.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2.1.

4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.6.

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.9.

6. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +3.5.

7. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +4.5.

8. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +5.0.

9. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +5.6.

10. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +6.0.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик, который на «Финикс Рейсвей» финишировал на восьмой позиции, а на второе место поднялся Райан Блейни, опередивший Буббу Уолласа и Чейза Эллиотта. По итогам этапа в топ-16, места в которой дают путёвку в «Чейз», пробились Кристофер Белл, Денни Хэмлин и Тай Гиббс, выбившие Даниэля Суареса, Райана Приса и Зейна Смита.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 225 очков.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 165.

3. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 153.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 128.

5. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 116.

6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 113.

7. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 113.

8. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 111.

9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 111.

10. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 109.

11. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 108.

12. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 107.

13. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 104.

14. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 103.

15. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 101.

16. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 100.

17. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 98.

18. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 92.

19. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 85.

20. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 81.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Pennzoil 400 — пройдёт 15 марта на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей».