Жак Вильнёв оценил первую гонку нового поколения машин Формулы-1

Жак Вильнёв оценил первую гонку нового поколения машин Формулы-1
Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв оценил дебютную гонку сезона-2026 Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Перед первой гонкой по новым правилам мы все немного переживали, но она оказалась довольно классной. Команды и пилоты ещё не до конца контролируют происходящее, это подарило нам очень интересную, напряжённую и захватывающую первую часть гонки. От гонщиков требовался иной набор навыков по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Пилотам нужно было прямо во время гонки разобраться, как лучше всего использовать заряд батареи, чтобы защищаться или атаковать. И это позволило двум «Феррари» на первых кругах бороться с «Мерседесом», что было очень классно.

Для Пиастри день был трудным. Такое случается, но когда это происходит на твоей домашней гонке, на первом этапе сезона, это и правда очень трудно. В любом случае у «Макларена» не было темпа, чтобы бороться за большие очки.

В следующих гонках посмотрим, чему в этот уикенд научились команды, будем надеяться, что она будет такой же зрелищной», — сказал Вильнёв в социальных сетях.

Материалы по теме
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Эксклюзив
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
«Это не гонки». Почему в Ф-1 массово недовольны новыми болидами и считают их опасными «Это не гонки». Почему в Ф-1 массово недовольны новыми болидами и считают их опасными
