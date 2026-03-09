Жак Вильнёв оценил первую гонку нового поколения машин Формулы-1

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв оценил дебютную гонку сезона-2026 Гран-при Австралии.

«Перед первой гонкой по новым правилам мы все немного переживали, но она оказалась довольно классной. Команды и пилоты ещё не до конца контролируют происходящее, это подарило нам очень интересную, напряжённую и захватывающую первую часть гонки. От гонщиков требовался иной набор навыков по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Пилотам нужно было прямо во время гонки разобраться, как лучше всего использовать заряд батареи, чтобы защищаться или атаковать. И это позволило двум «Феррари» на первых кругах бороться с «Мерседесом», что было очень классно.

Для Пиастри день был трудным. Такое случается, но когда это происходит на твоей домашней гонке, на первом этапе сезона, это и правда очень трудно. В любом случае у «Макларена» не было темпа, чтобы бороться за большие очки.

В следующих гонках посмотрим, чему в этот уикенд научились команды, будем надеяться, что она будет такой же зрелищной», — сказал Вильнёв в социальных сетях.