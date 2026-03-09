Карлос Сайнс: активная аэродинамика и режим прямой — пластырь на проблемы с двигателями

Испанский гонщик Карлос Сайнс из команды «Уильямс» после Гран-при Австралии раскритиковал новый регламент Формулы-1.

«Самое большое беспокойство для меня в гонке вызывал первый круг. Я чувствовал, что было очень дискомфортно с включённым SLM (режимом прямой) на прямой. Это было действительно опасно, и машину было очень трудно контролировать в слипстриме.

А затем, когда сражаешься с кем-то другим… Происходит то же самое. Если борьба на прямой, то всё терпимо, потому что это работает как DRS в прошлом году. Но когда всё начинает происходить в поворотах, а обе машины используют SLM, это становится… В седьмом и восьмом поворотах машину дёргает.

Безусловно, первый круг и обгоны сейчас кажутся не очень безопасными при активном SLM. Но при этом проблема не в SLM. SLM нам нужен, иначе… Вы видели, гонщики всех команд в квалификации как сумасшедшие использовали лифт-энд-кост. По моему мнению, нам не нужна активная аэродинамика для гонок. Думаю, активная аэродинамика и SLM — это просто пластырь поверх проблем с двигателями.

Скоро мы приедем на такие трассы, где не хватает энергии, и будем в итоге вынуждены использовать SLM в местах, где не должны, чтобы сохранить энергию, и в конечном итоге окажемся в опасной ситуации, как у нас было в первом круге и в гонке в целом. Если сейчас убрать SLM, мы не сможем даже ехать в гонке с тем распределением энергии, которое у нас есть. Так что нам вроде как нужен SLM. Но это пластырь для решения проблемы двигателей, которые, на мой взгляд, сейчас просто не очень хорошо работают», — приводит слова Сайнса The Race.