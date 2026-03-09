Макс Ферстаппен примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Пресс-служба серии Intercontinental GT Challenge объявила, что 28-летний нидерландский пилот и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») примет участие в 2026 году в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Фото: Intercontinental GT Challenge

Макс в составе своего собственного коллектива «Ферстаппен Рейсинг» в команде с Лукасом Ауэром, Жюлем Гуноном и Даниэлем Хункадельей будет управлять машиной Mercedes-AMG GT3.

Сам марафон состоится с 14 по 17 мая. Перед этим ожидается, что нидерландский гонщик примет участие в гонке на «Нюрбургринге», которая пройдёт 21 марта через неделю после Гран-при Китая Формулы-1. Примечательно, что в случае отмены Гран-при Саудовской Аравии у Макса появится возможность принять участие в третьем этапе на «Нюрбургринге» 18-19 апреля.