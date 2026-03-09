Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Макс Ферстаппен примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»
Комментарии

Пресс-служба серии Intercontinental GT Challenge объявила, что 28-летний нидерландский пилот и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») примет участие в 2026 году в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Фото: Intercontinental GT Challenge

Макс в составе своего собственного коллектива «Ферстаппен Рейсинг» в команде с Лукасом Ауэром, Жюлем Гуноном и Даниэлем Хункадельей будет управлять машиной Mercedes-AMG GT3.

Сам марафон состоится с 14 по 17 мая. Перед этим ожидается, что нидерландский гонщик примет участие в гонке на «Нюрбургринге», которая пройдёт 21 марта через неделю после Гран-при Китая Формулы-1. Примечательно, что в случае отмены Гран-при Саудовской Аравии у Макса появится возможность принять участие в третьем этапе на «Нюрбургринге» 18-19 апреля.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен высказался о раскладе сил в Формуле-1 после Гран-при Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android