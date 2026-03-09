«Какого чёрта?» Тото Вольф — о процедуре стартов гонок Формулы-1 при новом регламенте

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о процедуре стартов в сезоне-2026.

«Отличный старт «Феррари»? Я не уверен. Думаю, это зависит от оборудования. Определённая конфигурация турбины двигателя, которая позволяет, возможно, легче раскручивать турбину, а также и сам размер турбины, чтобы лучше стартовать, возможно, жертвуя другими участками трассы или гонки.

Но мы, нет, ничего не меняли после тестов для стартов. Я был рад, что мы вообще тронулись, даже несмотря на то, что батарея не была полностью заряжена ни на одной машине. Когда смотришь на предстартовую раскрутку двигателя, думаешь: «Какого чёрта? Надеюсь, все смогут поехать без хаоса». Поэтому думаю, для первого раза было довольно хорошо», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.