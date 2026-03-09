Макс Ферстаппен прокомментировал анонс участия в гонке «24 часа Нюрбургринга»

28-летний нидерландский пилот и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о своём участии в гонке «24 часа Нюрбургринга» в 2026 году.

«Северная петля» на «Нюрбургринге» — особенное место. Нет другой такой трассы. «24 часа Нюрбургринга» давно были в моём списке желаний, так что я очень рад, что теперь мы можем воплотить это в реальность.

В прошлом году получил разрешение и участвовал в девятом этапе NLS, который мы выиграли. Эта подготовка неоценима, потому что мы многому научились, что можем применить в нашей программе этого года с NLS2 и 24-часовой гонкой.

У нас сильный состав с Дани, Жюлем и Лукасом, а также фантастическая поддержка от «Ред Булл» и Mercedes-AMG Motorsport. Теперь главное — правильно подготовиться, чтобы мы могли максимизировать нашу производительность в гонках», — приводит слова Ферстаппена сайт команды.