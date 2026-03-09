«Чёртов брейк-тест». Ферстаппен остался недоволен действиями Линдблада на ГП Австралии Ф-1

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», оказался недоволен действиями 18-летнего дебютанта Арвида Линдблада из «Рейсинг Буллз» во время Гран-при Австралии.

После того, как на 19-м круге Валттери Боттас из «Кадиллака» остановился на обочине, дирекция гонки ввела режим виртуального сейфти-кара. Линдблад и Ферстаппен шли на пятом и шестом месте и синхронно поехали на пит-лейн.

Фото: Кадр из трансляции

При заезде Макс показался по правую сторону от болида Арвида, а затем после линии включения ограничителя скорости резко ударил по тормозам, заблокировав колёса. После у него произошёл следующий диалог по радио с гоночным инженером Ламбьязе:

— Чёртов брейк-тест!

— Повтори.

— Чёртов брейк-тест на весь пит-уолл!

— Понял.

Стюарды не рассматривали этот инцидент.