ФИА может уже на ГП Японии изменить регламент в сторону увеличения влияния ДВС — AS

Международная автомобильная организация (ФИА) рассматривает внесение изменений в технический регламент сезона-2026 уже на третьем этапе Гран-при Японии, сообщили в издании AS.

Испанские журналисты сообщили, что эти изменения рассматриваются из-за того, что заряды современных батарей заканчиваются довольно быстро, в ФИА хотят увеличить влияние двигателя внутреннего сгорания более чем на 50%.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.23:351.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.974.

3. Шарль Леклер («Феррари») +15.519.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16.144.

5. Ландо Норрис («Макларен») +51.741.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54.617.

7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.