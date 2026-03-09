Расселл — о критике регламента от Норриса: у «Макларена» такой же двигатель, как у нас

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») прокомментировал критику регламента сезона-2026 со стороны действующего чемпиона Ландо Норриса («Макларен»).

«Да, ну, он всегда… Я не знаю. Если бы он выигрывал, не думаю, что он бы говорил то же самое. Мы были недовольны тем, насколько жёсткими были машины в прошлом году, и проблемой дельфинирования, у всех болели спины, и пилоты жаловались на это, но пилоты «Макларена» говорили, что у них нет дельфинирования, хотя мы видели их машину и у них оно было. Так что, знаете, каждый всегда смотрит на себя, и мы все эгоистичны в этом отношении.

Правда в том, что в прошлом году у нас был такой же двигатель, как у них, и «Макларен» справился лучше нас и победил. Теперь у «Макларена» такой же двигатель, как у нас, как у «Уильямса» и как у «Альпин», и пока мы справились лучше них. Так что так уж устроена эта игра», — приводит слова Расселла издание GPblog.