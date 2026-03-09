Ферстаппен рассказал о мечте, которой поделился с основателем «Ред Булл» перед его смертью

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскрыл детали разговора с основателем команды Дитрихом Матешицем, который состоялся до его смерти в 2022 году. По словам 28-летнего нидерландца, он поделился с Матешицем мечтой, которая совпала с желанием самого основателя «Ред Булл».

«Я помню, когда Дитрих был ещё жив… Я рассказал ему о своей мечте — и его мечте тоже — что я останусь здесь навсегда, насколько хватит моей карьеры. Я очень рад, что перед его смертью я сказал, что моё намерение — по-прежнему осуществить эту мечту, и пока всё идёт довольно хорошо.

Я сохранял верность команде долгое время. Они знают, что лояльность для меня очень важна, а это не всегда данность в Формуле-1. Но я так устроен. Тебе нужно чувствовать, что ты можешь быть собой в команде. После всех побед для меня это так же важно, как и просто переход куда-то ради результата», — приводит слова Макса издание RacingNews365.

Матешиц, скончавшийся в октябре 2022 года, сыграл ключевую роль в карьере Ферстаппена, пригласив его в программу «Ред Булл», когда тому было 16 лет. В марте 2022 года нидерландец подписал один из самых длинных контрактов в истории Формулы-1 — до конца сезона-2028.

В последние сезоны Ферстаппена активно связывали с возможным уходом из «Ред Булл», в частности в «Мерседес», однако он неизменно опровергал эти слухи.