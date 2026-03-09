Вольф ведёт переговоры о покупке доли в «Альпин», на которую претендует Хорнер — источник

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф возглавил заявку на покупку 24% акций «Альпин», принадлежащих американской инвестфирме Otro Capital. Об этом сообщает The Telegraph.

Как информирует источник, Вольф претендует на ту же долю, которую ранее намеревался приобрести бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. В январе интерес Хорнера к покупке акций подтверждал исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе, однако тогда он не раскрывал другие заинтересованные стороны.

«Мерседес» уже является поставщиком двигателей и коробок передач для «Альпин» — контракт действует как минимум до конца 2030 года. Приобретение доли в команде может привести к дальнейшему сближению структур и возобновлению дискуссий о владении несколькими командами в Формуле-1.

«Мерседес» является ключевым стратегическим партнёром «Альпин». Мы в курсе последних событий», — заявил представитель немецкой команды.

В «Альпин» отметили, что к коллективу регулярно обращаются потенциальные инвесторы в связи с долей Otro Capital, но подчеркнули, что не комментируют конкретные имена, а любые обсуждения являются делом заинтересованных сторон.

Стоимость 24-процентного пакета оценивается примерно в € 515 млн. Любая сделка должна быть одобрена руководством Renault Group, которой принадлежат оставшиеся 76% акций команды, а также советом директоров «Мерседеса».