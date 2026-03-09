«Я беспощадный». Линдблад — о борьбе с Ферстаппеном в дебютной гонке в Формуле-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался о борьбе с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном по ходу дебютной гонки на Гран-при Австралии.

18-летний британец стартовал с девятой позиции, по ходу первого круга поднялся на третье место, но к финишу опустился на восьмое. По ходу дистанции Линдблад вёл плотную борьбу с Ферстаппеном, а также с напарником нидерландца по «Ред Булл» Исаком Хаджаром, который по радио жаловался на агрессивность дебютанта.

«Я очень уважаю старших парней в спорте, которые проделали невероятную работу. Но я не собираюсь просто уступать позицию. Я здесь, чтобы бороться. Когда я в машине, я беспощадный соперник и буду брать каждый сантиметр, который смогу получить. Думаю, на первом круге я это показал», — приводит слова Линдблада издание RacingNews365.