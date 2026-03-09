Скидки
«Я беспощадный». Линдблад — о борьбе с Ферстаппеном в дебютной гонке в Формуле-1

Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался о борьбе с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном по ходу дебютной гонки на Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

18-летний британец стартовал с девятой позиции, по ходу первого круга поднялся на третье место, но к финишу опустился на восьмое. По ходу дистанции Линдблад вёл плотную борьбу с Ферстаппеном, а также с напарником нидерландца по «Ред Булл» Исаком Хаджаром, который по радио жаловался на агрессивность дебютанта.

«Я очень уважаю старших парней в спорте, которые проделали невероятную работу. Но я не собираюсь просто уступать позицию. Я здесь, чтобы бороться. Когда я в машине, я беспощадный соперник и буду брать каждый сантиметр, который смогу получить. Думаю, на первом круге я это показал», — приводит слова Линдблада издание RacingNews365.

«Чёртов брейк-тест». Ферстаппен остался недоволен действиями Линдблада на ГП Австралии Ф-1
