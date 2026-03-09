IndyCar представил трассу и логотип Freedom 250 Grand Prix в Вашингтоне

Организаторы чемпионата IndyCar представили конфигурацию трассы и официальный логотип гонки Freedom 250 Grand Prix, которая впервые в истории пройдёт на Национальной аллее в центре Вашингтона.

Конфигурация трассы Фото: indycar.com

Этап состоится 22-23 августа 2026 года и будет приурочен к празднованию 250-летия подписания Декларации независимости США. Уикенд будет открытым для публики и бесплатным для посещения.

Трасса представляет собой уличную конфигурацию в 2,74 км с семью поворотами. Гонщики будут проезжать по Пенсильвания-авеню, мимо Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики, Национальной галереи искусства и Национального архива. Пит-лейн расположится на Пенсильвания-авеню между первым и вторым поворотами.

«Эта трасса не похожа ни на одну другую уличную гонку, которую мы видели. У вас есть скоростная секция на Пенсильвания-авеню, которая потребует смелости и точности, в сочетании с техническими поворотами на 9-й улице, которые будут требовать уважения. Гонка в самом сердце американской истории, с этими удивительными достопримечательностями вдоль трассы, будет невероятно впечатляющей», — приводит слова двукратного чемпиона IndyCar и победителя «Инди-500» Джозефа Ньюгардена пресс-служба серии.