Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

IndyCar представил трассу и логотип Freedom 250 Grand Prix в Вашингтоне

IndyCar представил трассу и логотип Freedom 250 Grand Prix в Вашингтоне
Комментарии

Организаторы чемпионата IndyCar представили конфигурацию трассы и официальный логотип гонки Freedom 250 Grand Prix, которая впервые в истории пройдёт на Национальной аллее в центре Вашингтона.

Конфигурация трассы

Конфигурация трассы

Фото: indycar.com

Этап состоится 22-23 августа 2026 года и будет приурочен к празднованию 250-летия подписания Декларации независимости США. Уикенд будет открытым для публики и бесплатным для посещения.

Трасса представляет собой уличную конфигурацию в 2,74 км с семью поворотами. Гонщики будут проезжать по Пенсильвания-авеню, мимо Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики, Национальной галереи искусства и Национального архива. Пит-лейн расположится на Пенсильвания-авеню между первым и вторым поворотами.

«Эта трасса не похожа ни на одну другую уличную гонку, которую мы видели. У вас есть скоростная секция на Пенсильвания-авеню, которая потребует смелости и точности, в сочетании с техническими поворотами на 9-й улице, которые будут требовать уважения. Гонка в самом сердце американской истории, с этими удивительными достопримечательностями вдоль трассы, будет невероятно впечатляющей», — приводит слова двукратного чемпиона IndyCar и победителя «Инди-500» Джозефа Ньюгардена пресс-служба серии.

Материалы по теме
Знаменитая команда IndyCar высмеяла новый технический регламент Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android