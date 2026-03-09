Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» могли намеренно скрыть истинную скорость в Австралии — Marca

В «Мерседесе» могли намеренно скрыть истинную скорость в Австралии — Marca
Комментарии

В «Мерседесе» могли специально не показывать истинную скорость болида на Гран-при Австралии, чтобы минимизировать преимущества, которые получат конкуренты от системы ADUO. Об этом сообщает Marca.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

Система ADUO (Aerodynamic Development Upgrade Oscillation) — это механизм регулирования аэродинамических доработок, введённый для того, чтобы сделать чемпионат более конкурентным. Суть в том, что команды, которые хуже выступают в текущем сезоне, получают больше времени на работу в аэродинамической трубе и с CFD (компьютерное моделирование). Лидеры, наоборот, получают меньше времени, чтобы замедлить их развитие и дать шанс догнать соперников.

По информации источника, немецкая команда намерена выигрывать гонки с минимальным преимуществом, чтобы сократить отставание в развитии от соперников. Такой подход позволит «Мерседесу» избежать максимальных ограничений по времени на аэродинамические доработки, которые предусмотрены регламентом для команд, лидирующих с большим отрывом.

Отмечается, что действия «Мерседеса» не должны повлиять на «Хонду», которой будет разрешено модернизировать двигатель внутреннего сгорания.

Сейчас читают:
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Эксклюзив
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android