Лэнс Стролл — о Гран-при Австралии: было приятно немного покататься по трассе

Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о проблемах команды на Гран-при Австралии, где технические неполадки серьёзно ограничили его участие в уикенде.

Канадец провёл всего три круга в первой практике и 16 — во второй. В субботу он пропустил заключительную тренировку и квалификацию из-за проблем с двигателем «Хонда» на его болиде AMR26. Стартовать с последнего места Строллу разрешили после обсуждения с ФИА, однако он финишировал, отстав на 15 кругов, после того как заехал в боксы для изменений в первой половине гонки.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Гонка — это громко сказано, но мы выехали, сделали кое-что… покрутились. Это была единственная сессия за весь уикенд, которую я действительно провёл. Так что было приятно немного покататься по трассе и набрать километры», — приводит слова Стролла издание RacingNews365.

На вопрос о том, трудно ли принять отставание в 15 кругов, пилот ответил: «Это не трудно. Главная проблема в том, что у нас просто нет скорости и нет надёжности. Это самое главное».

Главной проблемой для «Астон Мартин» стали вибрации, которые вызывает двигатель «Хонда». Руководитель команды Эдриан Ньюи предупреждал, что это может подвергнуть гонщиков риску необратимого повреждения нервов рук. Так что, отвечая на вопрос, уменьшился ли уровень вибрации по сравнению с первой практикой, Стролл был краток: «Нет».

