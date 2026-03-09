Стелла — об авариях на Гран-при Австралии: нам надо изучить регламент

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о причинах аварии Оскара Пиастри на Гран-при Австралии и призвал сообщество Формулы-1 обратить внимание на особенности новых силовых установок.

Напомним, Пиастри разбил болид на пути к стартовой решётке, потеряв управление при выезде с поребрика в четвёртом повороте и врезавшись в бетонную стену. Гонщик не пострадал, но не смог стартовать в домашней гонке.

«Я, возможно, сейчас строю догадки, потому что информация, которой я располагаю, касается только Оскара. Я не могу утверждать, что инциденты — особенно нехарактерные, скажем так, для [Макса] Ферстаппена — связаны с силовой установкой или нет.

Что касается Кими Антонелли, он тоже потерял машину в месте, где возникает большой крутящий момент, когда на болид ещё действуют боковые нагрузки. Думаю, этому стоит уделить внимание, обязательно в связке с регламентом.

Эти силовые установки могут быть довольно агрессивными, когда они отдают всю мощность. Мы говорим о 1000 лошадиных сил, которые высвобождаются все сразу. И если шины могут быть немного холодными или если эта мощность приходит непредсказуемо, как это случилось с Оскаром, тогда всё становится очень сложно.

Я не хочу сейчас говорить, что у меня есть простое решение. Но я говорю, что нам следует изучить регламент. Эти аварии были не близкими к промаху. Они являются очень весомым индикатором того, что предстоит работа. Мы должны проделать эту работу как сообщество Формулы-1», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.