Ваулз: у меня на почте уже лежат все варианты того, как облегчить болид «Уильямса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о проблемах с избыточным весом болида FW48 и объяснил, почему команда не может быстро их устранить.

«Устранить лишний вес технически несложно. У меня на почте сегодня уже лежат все инженерные наработки, которые позволят не просто сбросить вес, но и сделать машину значительно легче. У нас есть эти решения. Если бы не потолок расходов, я бы реализовал это завтра. Это заняло бы пару недель. Но сейчас так нельзя», — приводит слова Ваулза издание Motorsport.

По словам руководителя команды, в условиях действия финансового регламента гораздо эффективнее внедрять меры по снижению веса через плановые обновления по ходу сезона и замену компонентов, выработавших ресурс, а не делать всё сразу.

Помимо проблем с весом, в Австралии «Уильямс» столкнулся с надёжностью: болид Карлоса Сайнса остановился на въезде на пит-лейн во время третьей практики и не успел восстановиться к квалификации. Ваулз оценил потери из-за неполного понимания работы силовой установки «Мерседеса» примерно в три десятые секунды, но подчеркнул, что основная проблема — именно лишний вес машины.

