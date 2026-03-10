Эстебан Окон: я ничего не добился в Формуле-1

Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон высказался о своей карьере после восьми лет выступлений в престижнейшей гоночной серии мира.

«Я чувствую, что ничего не добился в Формуле-1. Я далёк от того, где хочу находиться, если говорить о результатах. И это заставляет меня хотеть выигрывать гонки, взбираться на подиумы и завоёвывать поулы. У меня даже не было поула!

У меня никогда не было инфраструктуры, чтобы бороться за лидерство. Но у меня по-прежнему есть мечта, и она заставляет меня тратить множество часов каждую неделю, заставляет работать изо всех сил и брать на себя риски в машине. И пока я не добьюсь своего, я не сдамся», — приводит слова Окона Canal+.