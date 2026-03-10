Скидки
«Я показал, на что способен». Линдблад — об очках в дебютной гонке Ф-1

«Я показал, на что способен». Линдблад — об очках в дебютной гонке Ф-1
Пилот «Рейсинг Буллз» британец Арвид Линдблад прокомментировал выступление на минувшем Гран-при Австралии, ставшем для него дебютом в «Королевских гонках».

«У меня нет слов, по правде говоря. Гонка получилась просто сумасшедшей. Перед уикендом я не рассчитывал на очки. После квалификации у меня появились надежды, и я очень счастлив. Огромная благодарность всем в команде. Хотя фраза «очки в дебюте» не отражают гонку. Стать третьим на первом круге… Это превзошло мои ожидания. Думаю, я показал людям, на что способен», — приводит слова Линдблада издание Sky Sports.

