Расписание Гран-при Китая Формулы-1

С 13 по 15 марта в Шанхае пройдёт второй этап сезона Формулы-1 — Гран-при Китая.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Китая — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 13 марта:

6:30. Первая тренировка Гран-при Китая;

10:30. Спринт-квалификация Гран-при Китая.



Суббота, 14 марта:

6:00. Спринт Гран-при Китая;

10:00. Квалификация Гран-при Китая.

Воскресенье, 15 марта:

10:00. Гонка Гран-при Китая.