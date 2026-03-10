Расписание Гран-при Китая Формулы-1
С 13 по 15 марта в Шанхае пройдёт второй этап сезона Формулы-1 — Гран-при Китая.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 Гран-при Китая — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 13 марта:
6:30. Первая тренировка Гран-при Китая;
10:30. Спринт-квалификация Гран-при Китая.
Суббота, 14 марта:
6:00. Спринт Гран-при Китая;
10:00. Квалификация Гран-при Китая.
Воскресенье, 15 марта:
10:00. Гонка Гран-при Китая.
