«Феррари» представит обновление на Гран-при Китая, включая «Макарену» — Autoracer

Команда Формулы-1 «Феррари» готовится представить обновление болида уже на предстоящем Гран-при Китая, сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, в число обновлений болида SF-26 войдёт и вращающееся заднее антикрыло по прозвищу «Макарена», оно будет представлено в трёх вариантах. Доработанная же версия крыла, как ожидается, появится не раньше Гран-при Канады.

Напомним, Гран-при Китая пройдёт с 13 по 15 марта в Шанхае. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всего уикенда.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от «Феррари» в нынешнем сезоне.

Болид Формулы-1 «Феррари» SF-26 на предсезонных тестах в Барселоне