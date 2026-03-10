«Если бы я и нанял кого-то, то его». Эдди Ирвайн назвал лучшего гонщика в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Эдди Ирвайн считает, что четырёхкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен является лучшим пилотом на стартовой решётке.

«Если вы владеете командой и хотите нанять гонщика, то должны нанять Макса Ферстаппена. Является ли он моим любимым гонщиком? Не задумывался об этом, но если бы я и нанял кого-то, то это был бы Ферстаппен, потому что он лучший прямо сейчас. Пилот «Феррари» Шарль Леклер тоже чертовки быстр», — приводит слова Ирвайна издание RacingNews365.

Ранее Ферстаппен рассказал о мечте, которой поделился с основателем «Ред Булл» перед его смертью.

