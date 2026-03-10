Организаторы ГП Саудовской Аравии не хотят отказываться от этапа 2026 года – RacingNews365

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии, проведение которого поставлено под угрозу из-за конфликта на Ближнем Востоке, не хотят отказываться от его организации в нынешнем сезоне Формулы-1, сообщает издание RacingNews365.

По информации ресурса, наиболее вероятным сценарием является отмена этапа, а не его перенос. В таком случае календарь нынешнего года сократится до 22 этапов, и в апреле гонок не будет.

Также сообщается, что трасса в Имоле (Италия) рассматривалась в качестве замены, однако она не сможет принять заезды из-за этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), который состоится 19 апреля.