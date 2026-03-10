Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Организаторы ГП Саудовской Аравии не хотят отказываться от этапа 2026 года – RacingNews365

Организаторы ГП Саудовской Аравии не хотят отказываться от этапа 2026 года – RacingNews365
Комментарии

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии, проведение которого поставлено под угрозу из-за конфликта на Ближнем Востоке, не хотят отказываться от его организации в нынешнем сезоне Формулы-1, сообщает издание RacingNews365.

По информации ресурса, наиболее вероятным сценарием является отмена этапа, а не его перенос. В таком случае календарь нынешнего года сократится до 22 этапов, и в апреле гонок не будет.

Также сообщается, что трасса в Имоле (Италия) рассматривалась в качестве замены, однако она не сможет принять заезды из-за этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), который состоится 19 апреля.

Материалы по теме
«Шансы невелики». Бенсон — о возможных заменах этапов Ф-1 на Ближнем Востоке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android