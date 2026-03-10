Скидки
Макс Ферстаппен — о своём будущем: гонщик не является стабильным фактором в команде

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о переходах пилотов из коллектива в коллектив после того, как сказал, что пообещал Дитриху Матешицу провести всю карьеру в австрийской команде.

«Провести всю карьеру в одной команде — забавно. Не думаю, что обычно гонщик не является, скажем так, стабильным фактором в командах, так как люди постоянно уходят, поэтому я горжусь этим. Ты всегда стараешься собрать вокруг себя самую сильную команду. Но когда добиваешься больших успехов, это нормально, что людей переманивают, они уходят. Вот как работает спорт», — приводит слова Ферстаппена издание The Times.

Ферстаппен рассказал о мечте, которой поделился с основателем «Ред Булл» перед его смертью
