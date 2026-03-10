Алонсо испытывает проблемы со старой травмой руки из-за сильных вибраций «Хонды» — Marca

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», от сильных вибраций двигателя «Хонды» в болиде британского коллектива испытывает проблемы из-за старой травмы руки, сообщили в испанском издании Marca.

«Эти вибрации напрямую влияют на испанского гонщика, который испытывает значительный дискомфорт в шейных позвонках, а также в левом запястье. Эти недуги усугубляются во время длительных заездов по трассе. Посмотрим, вынудят ли его остановиться, приведёт ли всё к операции», — говорится в статье издания.

В квалификации Гран-при Австралии — 2022 Фернандо сломал кисти рук и выступал несколько месяцев с травмированными руками.