«Не способны бороться за очки». Сайнс пессимистично оценил скорость машины «Уильямса»

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс высказался о болиде команды «Уильямс» в сезоне-2026.

«Машина не на том уровне. Болид сейчас не способен бороться за очки, если бы мы всё-таки набрали их, только благодаря проблемам соперников — тому, что случилось с Пиастри, с «Ауди» до старта… Другим машинам, у которых были проблемы в Австралии. Сейчас машина не готова бороться за очки. У нас много проблем с надёжностью, у нас перевес, нам также не хватает прижимной силы, так что нужно прибавлять во всех областях, если хотим бороться за очки.

В гонке мы неплохо стартовали, правда. В какой-то момент гонки я шёл на 12-м месте, очки были где-то рядом, думал, что мы что-то сможем зацепить, но потом возникла проблема с передним антикрылом, которая у нас ещё с Бахрейна — теряем прижимную силу из-за привода SLM, из-за активной аэродинамики, по сути, она плохо восстанавливается, и я остался без переднего антикрыла, проехав 30 кругов практически черепашьим шагом, без прижимной силы в передней части.

Потом мы провели пит-стоп, поменяли переднее антикрыло, чтобы посмотреть, смогу ли я проехать восемь кругов, чтобы хоть что-то узнать о машине, о реальном балансе и о мягких шинах в конце, нужно учитывать, что я не проехал гоночные серии во второй практике, не ездил в третьей практике, не участвовал в квалификации, я сильно отстаю от своих соперников в знании этого регламента, но кое-чему смог научиться, хотя и немного», — приводит слова Сайнса DАZN.