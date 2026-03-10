Скидки
«Нужно просто сделать обе машины равными». Окон — о проигрыше Берману на ГП Австралии Ф-1

Комментарии

Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, представляющий команду «Хаас», высказался об 11-м месте на Гран-при Австралии. Его напарник Оливер Берман финишировал седьмым.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Я был не в той группе, и мы потеряли много времени, сражаясь друг с другом на протяжении всей гонки. Команда не заметила никаких проблем после контакта с Пьером. Обгоны были сложными: мы обгоняли, затем нас обгоняли, только этим и занимались, бесконечно сражаясь. Потратили много энергии в этих битвах. Это была первая гонка, посмотрим, что будет во второй.

С самого начала наблюдалась серьёзная нехватка скорости, это в точности та же проблема, что и в прошлом году, что очень расстраивает. Много проблем со стабильностью машины, большие различия в настройках между двумя болидами… Это утомляет. Мы недалеко от очков, это хорошо, машина в целом может показывать результаты лучше, чем у нас сейчас получается. Нужно просто разобраться с этими проблемами и сделать обе машины равными», — приводит слова Окона Canal+.

