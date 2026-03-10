Скидки
В «Ауди» объяснили инцидент с заглохшим на пит-лейне Бортолето в квалификации ГП Австралии

В «Ауди» объяснили инцидент с заглохшим на пит-лейне Бортолето в квалификации ГП Австралии
Комментарии

Технический директор команды Формулы-1 «Ауди» Джеймс Ки объяснил техническую проблему с болидом Габриэла Бортолето, из-за которой он не смог принять участие в третьем сегменте квалификации Гран-при Австралии после того, как при возвращении на пит-лейн по окончании второго сегмента заглох.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Мы всё ещё расследуем этот инцидент. У него была проблема, он не смог завести машину. Не хочу вдаваться в детали, но мы изучили множество систем, чтобы понять, что произошло и почему он не смог завестись. Именно этим он и занимался, когда катился по въезду на пит-лейн, пытаясь перезапустить двигатель. Оказалось, что если бы мы провели полный цикл перезагрузки питания, то смогли бы снова завестись. Но мы этого не знали.

Что касается нашего темпа, то мы могли бы, возможно, продвинуться немного дальше в третьем сегменте, может быть, на девятое место. Думаю, у Линдблада всегда было небольшое преимущество над нами на быстром круге», — приводит слова Ки портал Crash.net.

