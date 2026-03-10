Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен рассказал, как изменился его подход к гонкам

Макс Ферстаппен рассказал, как изменился его подход к гонкам
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал о своём подходе к гонкам в 2026 году.

«В целом я всегда был одним и тем же человеком. Просто иногда твоя машина немного лучше или хуже, иногда ты аутсайдер, иногда доминируешь почти весь сезон — наверное, это то, что людям не нравится. Это не моя проблема. Я здесь, чтобы побеждать, стараюсь выиграть каждую гонку. Это всегда цель. С чего бы мне сожалеть об успехе? Это было бы глупо.

Лучше быть, скажем так, позитивно воспринимаемым. Но самое главное — я честен с собой, а не просто стараюсь хорошо выглядеть со стороны. Либо ты это любишь, либо ненавидишь. Я не для того пришёл в автоспорт, чтобы заводить друзей. Просто такой, какой есть. Всегда стараюсь быть одним и тем же человеком на трассе и за её пределами».

Я, конечно, всё ещё всегда устремлён к тому, чтобы добиться наилучшего результата, но на одну победу в гонке больше или меньше, на один титул больше или меньше — это уже немного… Ставится в перспективу. Стараюсь проводить как можно больше времени с семьёй. Мне нравится быть в Формуле-1, но сейчас много гонок, так что нужно всегда пытаться оптимизировать этот календарь. Что, конечно, сложно, но в то же время получаю много мотивации и удовольствия от возможности заниматься другими вещами. Будь то наблюдение за гонками моего отца в ралли, проекты GT3 или развитие нашего бизнеса с симрейсингом — всё это невероятно захватывающе для будущего», — приводит слова Ферстаппена The Times.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен — о своём будущем: гонщик не является стабильным фактором в команде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android