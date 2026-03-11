Глава «Хонды» — о проблемах с «Астон Мартин»: всё не может оставаться по-прежнему

Руководитель «Хонды Рейсинг» Кодзи Ватанабэ высказался о тяжёлом старте сотрудничества с «Астон Мартин» и призвал усилить взаимодействие между сторонами после провального уикенда в Австралии. Генеральный директор «Хонды» Тосихиро Мибэ лично присутствовал на трассе в Мельбурне и провёл встречи с владельцем команды Лоуренсом Строллом.

«Президент Мибэ организовывал встречи не только с нами, но и с командой и обсуждал вопросы с Лоуренсом Строллом. Он инженер по образованию, поэтому давал нам тёплые напутствия, в том числе с технической точки зрения, призывая «быстро сделать машину конкурентоспособной».

Я хочу убедиться, что контрмеры против вибраций будут должным образом реализованы до Гран-при Сузуки и что силовая установка сможет использоваться без проблем. Сакура (технический центр «Хонды». — Прим. «Чемпионата») сделает для этого всё возможное, но также важно будет углубить наше сотрудничество с Сильверстоуном. Как руководитель, я буду работать над укреплением организации.

Всё не может оставаться по-прежнему. Мы должны увеличить скорость разработки, и это не значит просто повысить мощность силовой установки. Речь о том, как мы развиваемся и ускоряемся в унисон с шасси. Мы хотим хорошо работать как единая команда», — приводит слова Ватанабэ издание PlanetF1.

Также, по словам руководителя «Хонды», компания находится на связи с Эдрианом Ньюи ежедневно, а по пятницам и субботам проводит встречи с Лоуренсом Строллом. Он также добавил, что в «Хонде» увеличили штат сотрудников, но теперь необходимо пересмотреть зоны ответственности и полномочия, чтобы усилить коллаборацию с британской командой.