Леклер — о новой машине «Феррари»: когда нажимаю кнопку, чувствую себя как в Mario Kart
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился необычными впечатлениями от управления новым болидом в первой гонке сезона в Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

Новый технический регламент Формулы-1 вызвал неоднозначную реакцию среди гонщиков. Макс Ферстаппен («Ред Булл») сравнил машины с «Формулой-E на стероидах», а Ландо Норрис («Макларен») заявил, что может «часами говорить» о том, как худшие в управлении болиды пришли на смену лучшим в истории.

Леклер, финишировавший в Мельбурне третьим, во время борьбы с победителем гонки Джорджем Расселлом («Мерседес») нашёл новое оригинальное сравнение.

«Когда я нажимаю кнопку, чувствую себя как с грибом в Mario Kart (серия компьютерных игр в жанре гонок, разработанных и изданных японской компанией Nintendo в качестве спин-оффа к серии Super Mario. — Прим. «Чемпионата»)», — заявил гонщик по радио, имея в виду системы ускорения, предусмотренные новым регламентом.

«Отлично», — ответил гоночный инженер Леклера Брайан Боцци.

При этом напарник Леклера по команде Льюис Хэмилтон, ставший четвёртым, придерживался иного мнения, назвав новую машину «действительно весёлой в пилотировании». Джордж Расселл, в свою очередь, намекнул на лицемерие некоторых гонщиков, критикующих новые правила.

