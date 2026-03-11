Леклер — о новой машине «Феррари»: когда нажимаю кнопку, чувствую себя как в Mario Kart

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился необычными впечатлениями от управления новым болидом в первой гонке сезона в Австралии.

Новый технический регламент Формулы-1 вызвал неоднозначную реакцию среди гонщиков. Макс Ферстаппен («Ред Булл») сравнил машины с «Формулой-E на стероидах», а Ландо Норрис («Макларен») заявил, что может «часами говорить» о том, как худшие в управлении болиды пришли на смену лучшим в истории.

Леклер, финишировавший в Мельбурне третьим, во время борьбы с победителем гонки Джорджем Расселлом («Мерседес») нашёл новое оригинальное сравнение.

«Когда я нажимаю кнопку, чувствую себя как с грибом в Mario Kart (серия компьютерных игр в жанре гонок, разработанных и изданных японской компанией Nintendo в качестве спин-оффа к серии Super Mario. — Прим. «Чемпионата»)», — заявил гонщик по радио, имея в виду системы ускорения, предусмотренные новым регламентом.

«Отлично», — ответил гоночный инженер Леклера Брайан Боцци.

При этом напарник Леклера по команде Льюис Хэмилтон, ставший четвёртым, придерживался иного мнения, назвав новую машину «действительно весёлой в пилотировании». Джордж Расселл, в свою очередь, намекнул на лицемерие некоторых гонщиков, критикующих новые правила.