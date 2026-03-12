Формула-1, Гран-при Китая — 2026: тренировка, онлайн-трансляция

В пятницу, 13 марта, на автодроме в Шанхае состоится единственная тренировка второго этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Китая. Сессия свободной практики стартует в 6:30 мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заездов — она будет доступна по ссылке ниже или в Матч-центре.

По результатам первого этапа Ф-1 — Гран-при Австралии — топ-10 личного зачёта пилотов выглядит так:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 25 очков.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 18.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 15.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 12.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 10.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8.

7. Оливер Берман («Хаас») — 6.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 1.