Формула-1, Гран-при Китая — 2026: тренировка, онлайн-трансляция

В пятницу, 13 марта, на автодроме в Шанхае состоится единственная тренировка второго этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Китая. Сессия свободной практики стартует в 6:30 мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заездов — она будет доступна по ссылке ниже или в Матч-центре.

Онлайн-трансляция тренировки Гран-при Китая Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Свободная практика 1
13 марта 2026, пятница. 06:30 МСК
По результатам первого этапа Ф-1 — Гран-при Австралии — топ-10 личного зачёта пилотов выглядит так:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 25 очков.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 18.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 15.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 12.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 10.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8.
7. Оливер Берман («Хаас») — 6.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 1.

Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Эксклюзив
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
