«Феррари» разрабатывает новый двигатель. Он может дебютировать до конца сезона — Autoracer

«Феррари» разрабатывает новый двигатель. Он может дебютировать до конца сезона — Autoracer
«Феррари» стартовала в сезоне-2026 с переходной версией двигателя внутреннего сгорания, адаптированной на базе агрегата 2025 года. Такое решение было принято для обеспечения надёжности и соответствия новым требованиям к топливу, но оно ограничивает возможности для дальнейшего развития мотора. Об этом сообщает итальянское издание Autoracer.

По информации источника, полностью новая архитектура двигателя уже проходит испытания на стенде. В случае необходимости её могут внедрить до конца текущего сезона — предположительно после Гран-при Бельгии или к этапу в Монце. Изначально дебют новой силовой установки планировался на 2027 год. Окончательное решение будет зависеть от оценок в рамках системы ADUO и календаря чемпионата.

Ключевым вызовом для команд в нынешнем сезоне остаётся управление турбоямой и стабильное поддержание энергии в условиях новых 350-киловаттных MGU-K.

