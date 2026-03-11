Скидки
Болид «Уильямса» перевешивает на 28 кг — Last Word on Sports

Болид «Уильямса» FW48 значительно превышает минимально допустимый вес, что стало одной из главных причин неудачного старта команды в новом сезоне Формулы-1. Об этом сообщает издание Last Word on Sports.

По информации источника, проблемы с удовлетворением требований ФИА по безопасности привели к тому, что команда из Гроува была вынуждена вносить изменения в конструкцию в последний момент. В результате машина оказалась на 28 кг тяжелее разрешённых 768 кг. В команде уверены, что смогут решить проблему, но процесс займёт несколько месяцев.

Помимо проблем с весом, «Уильямс» столкнулся с недостаточной скоростью и надёжностью. В Австралии ни Карлос Сайнс, ни Александр Албон не смогли побороться за очки. При этом отмечается, что команда, финишировавшая пятой в Кубке конструкторов в 2025 году, в новом сезоне сделала шаг назад и сейчас располагает одной из слабейших машин в пелотоне.

Ваулз: у меня на почте уже лежат все варианты того, как облегчить болид «Уильямса»
